Mundo

Al menos 20 heridos deja nuevo accidente ferroviario en España

Este choque sucede en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

