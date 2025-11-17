Dos perros pitbull atacaron a un hombre de 75 años mientras trabajaba: quedó en video

Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado por dos perros de raza Pitbull en una bodega de empaquetado de ajo, en hechos ocurridos en la mañana del viernes 24 de octubre de 2025.

La víctima, identificada como Jorge Trigo, de 75 años, también conocido en la zona como “Loco Jorge” Díaz Trigo, sufrió heridas profundas en ambos brazos y el cuello, que le provocaron una grave pérdida de sangre.

El hombre trabajaba en el lugar y, según los reportes, fue atacado al intentar ingresar al predio. Fue trasladado de manera inmediata al Hospital Lagomaggiore de Argentina, donde los médicos confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

Momento en el que un Hombre del Pastal es atacado por dos Perros en una Fábrica de Ajos. Producto de las heridas fue derivado al hospital Lagomaggiore. Estaba haciendo changas para la empresa y fue mordido por perros de la misma fábrica.@radionihuil @diariouno pic.twitter.com/RkCGRj9Mdz — Pablo Gamba (@pablo_gamba) October 24, 2025

La bodega, que pertenece al empresario Jorge Pandolfino, mantenía a los Pitbulls como medida de seguridad. Sin embargo, vecinos y trabajadores denuncian que estos animales ya tenían un historial de agresión. Entre los hechos previos, se registran ataques a un trabajador que perdió parte de su oreja en febrero del año pasado, mordeduras a un niño y lesiones graves a un joven de 22 años.



Dos perros pitbull atacaron a hombre de 75 años mientras trabajaba: quedó en video

Según los residentes de El Pastal, pese a las denuncias y reportes presentados ante la Fiscalía, los perros continuaban en el predio. Incluso, aseguran que en ocasiones anteriores las autoridades intentaron retirar los animales, pero el dueño los habría escondido, lo que generó indignación entre la comunidad.

Dos perros pitbull atacaron a hombre de 75 años mientras trabajaba: quedó en video

Tras el último ataque, otros trabajadores lograron separar a los Pitbulls, que quedaron a disposición de las autoridades para una evaluación. La comunidad exige ahora que los perros sean retirados de manera definitiva, argumentando que representan un peligro constante, especialmente para los niños y adultos mayores que transitan diariamente por la zona.

Publicidad

Las autoridades locales se encuentran evaluando las próximas acciones legales contra el dueño del predio, mientras la comunidad de El Pastal permanece en alerta por la seguridad de quienes viven y trabajan en los alrededores.