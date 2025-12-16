En vivo
El error que muchos cometen para ahorrar batería en iPhone: cerrar apps hace el efecto contrario

Cerrar aplicaciones manualmente en su iPhone para ahorrar batería es un error que, según expertos, genera mayor consumo de energía y rompe el equilibrio del sistema operativo iOS.

El sistema operativo iOS de los iPhone gestiona la memoria de manera inteligente. Cerrar apps lo obliga a recargar todos los procesos desde cero.jpg
Foto: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

