En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Ni Enamorado ni Nieto: estos son los jugadores más costos de la final Tolima vs. Junior

Ni Enamorado ni Nieto: estos son los jugadores más costos de la final Tolima vs. Junior

El CIES dio a conocer los futbolistas más costosos de la final del fútbol colombiano entre el pijao y el tiburón, dejando sorpresas entre los aficionados y expertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad