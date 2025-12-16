Ni Enamorado ni Nieto: estos son los jugadores más costos de la final Tolima vs. Junior

Luego de disputarse los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay 2025-II entre el Deportes Tolima y el Junior, se conocieron los futbolistas más costosos de ambos equipos, pero, para sorpresa de algunos, en este top no se encuentran José Enamorado (quien anotó doblete en la final ida) ni Juan Pablo Nieto, referente del mediocampo del equipo pijao.

Vale recordar que el campeón del fútbol colombiano se conocerá este martes, 16 de diciembre, desde las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro.



¿Quiénes son los jugadores más costosos?

De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), los futbolistas con mayor valor de mercado en esta serie definitiva son los dos arqueros titulares. Por el lado del Tolima aparece Fiermarín, cuyo precio alcanza los 1.5 millones de euros.

Cristopher Fiermarin, arquero del Tolima X: Tolima

Mientras que en Junior el guardameta Mauro Silveira figura con una cotización cercana a los 1.2 millones de euros. Para este organismo (CIES), especializado en análisis económicos del fútbol, no hay discusión: los porteros lideran el ranking de valor en la final.



Mauro Santiago Silveira, arquero del Junior. X: Junior

Esta valoración contrasta con otras fuentes del mercado. Transfermarkt, por ejemplo, ubica a José Enamorado con una cifra cercana a los 1.8 millones de euros, lo que lo convertiría en el jugador más caro de la serie, y, por su parte, Juan Pablo Nieto tiene una cotización de 450.000 euros. No obstante, siguiendo estrictamente los criterios del CIES, el extremo del Junior no aparece en el primer lugar, lo que abre el debate sobre qué factores pesan más en la cotización de un futbolista.

Junior vs. Liga de Quito en la Libertadores Foto: AFP

Detrás de los dos arqueros, la lista se nivela considerablemente. Jugadores como Samuel Velázquez y Brian Rovira, ambos del Deportes Tolima, así como Jesús Rivas, del Junior, registran valores aproximados de 900.000 euros cada uno.



¿Por qué los arqueros son más costosos?

De acuerdo con el análisis realizado en Blog Deportivo, la alta cotización de los porteros responde, en buena medida, a la figuración internacional. Fiermarín ha sido convocado recientemente a su selección, mientras que Silveira mostró un nivel sobresaliente a lo largo del torneo y fue una de las piezas clave del Junior para alcanzar la final. Su rendimiento, especialmente en los cuadrangulares, elevó su perfil dentro y fuera del país.

Aun así, el debate permanece abierto. Para algunos analistas, más allá de lo que indiquen los estudios de mercado, el jugador más determinante de la final ha sido José Enamorado. No solo por su valor potencial, sino por lo mostrado en la cancha: fue la figura ofensiva del Junior durante los cuadrangulares y tuvo un papel decisivo en el 3-0 que hoy pone a los barranquilleros en ventaja.

Por ahora, al menos en los números del CIES, los más costosos no son los goleadores, sino los guardianes del arco.