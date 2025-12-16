Tolima vs. la historia: las cinco finales con diferencia de tres goles que nunca remontaron

El estadio Manuel Murillo Toro será el escenario de este martes de una final que, más allá del fútbol, enfrenta al Deportes Tolima con una estadística implacable en la historia de la liga colombiana. Tras el 3-0 sufrido en Barranquilla, el equipo pijao buscará una remontada que, hasta hoy, nunca se ha concretado cuando la desventaja inicial ha sido de tres o más goles en finales de ida y vuelta.

Junior llega a Ibagué con una importante diferencia y con el antecedente histórico a su favor.El periodista Jhon Jaime Osorio recordó en Blog Deportivo las cinco ocasiones en las que una final comenzó con una diferencia de tres goles o más, y en ninguna se logró revertir el marcador global.



Cinco finales que no se remontaron tras un 3-0

El primer caso se remonta a 1998, cuando el Deportivo Cali goleó 4-0 al Once Caldas en el Pascual Guerrero y luego empató sin goles en Manizales para coronarse campeón. En la final de 2004-II, Junior venció 3-0 a Atlético Nacional en Barranquilla; aunque los verdolagas igualaron la serie en Medellín, el título se definió por penales y no hubo remontada total, pues el tiburón terminó celebrando su estrella de Navidad.

El tercer caso ocurrió en 2007-II, Nacional volvió a protagonizar una final con ventaja amplia: 3-0 sobre La Equidad en Bogotá y empate sin goles en el Atanasio, suficiente para levantar el trofeo de la liga.

Más recientemente, en 2018-II, Junior ganó 4-1 la ida ante Medellín y, aunque perdió 3-1 en la vuelta, el global le permitió consagrarse campeón. Un escenario similar ocurrió en 2020, durante el torneo disputado en la pandemia del COVID-19, cuando América derrotó 3-0 a Santa Fe en Cali y resistió el 2-0 en Bogotá para quedarse con el título. En todas estas finales, la historia fue clara: la diferencia inicial nunca se remontó por completo; apenas una vez se igualó.



¿Se ha remontado alguna final?

El antecedente más cercano a una hazaña fue el de Atlético Nacional en 2017-I, cuando perdió 2-0 la ida ante Deportivo Cali y luego goleó 5-1 en Medellín. Sin embargo, como se enfatizó en el análisis de Blog Deportivo, se trató de una desventaja de dos goles, no de tres, lo que mantiene intacta la barrera histórica que hoy enfrenta el Tolima.



Novedades de Junior y Tolima

En lo deportivo, Junior llegará a la final con casi todo su plantel disponible. Alfredo Arias contará con hombres clave como Jermein Peña, Jhonier Guerrero, Yeison Suárez y Didier Moreno. La principal incógnita pasa por Guillermo Celis, ausente en los últimos compromisos por una distensión isquiotibial; de no estar en condiciones, Jesús Rivas asoma como alternativa.



Guillermo Celis, jugador del Junior X: @JuniorClubSA

Tolima, por su parte, tendrá una baja sensible en el mediocampo: Sebastián Guzmán, expulsado en el partido de ida tras agredir a Teófilo Gutiérrez. No obstante, Lucas González dispondrá del grueso de su nómina, con referentes como Neto Volpi, Marlon Torres, Juan Pablo Nieto y Adrián Parra, además del respaldo de un estadio lleno que empujará desde el primer minuto.



Cuándo es la final

La final de la Liga BetPlay 2025-II se jugará este martes, 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro desde las 7:30 de la noche y usted la podrá disfrutar por el canal oficial de YouTube de Blu Radio.