Murió reconocido presentador de televisión a los 49 años: esto se sabe

El mundo de la comunicación en Puerto Rico se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido presentador y director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado, a los 49 años de edad. La noticia fue dada a conocer en las primeras horas de este martes por la emisora NotiUno 630 AM, donde el comunicador desempeñaba labores de dirección.

Según informó la cadena radial, la muerte de Delgado se produjo como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer que le fue diagnosticado hace varios meses. Su muerte ha causado una profunda conmoción entre colegas, amigos y una amplia audiencia que lo siguió por años en radio y televisión.

A través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la familia de NotiUno 630 AM confirmó la noticia y rindió homenaje a la trayectoria del profesional. “Comunicamos el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, expresó la estación.

Alex Alberto Delgado Foto: redes sociales

El mensaje, que rápidamente se viralizó, también extendió las condolencias a la familia, amigos y compañeros del periodista, y concluyó con un sentido pésame: “Nos unimos al dolor de su familia… y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo en este momento de profundo duelo. Descanse en paz”.



Alex Delgado dejó una huella significativa en los medios locales gracias a una carrera multifacética que abarcó más de dos décadas. Su voz y su presencia se hicieron familiares en importantes cadenas como WAPA Radio, Cadena Radio Puerto Rico, WapaTV y TeleOnce. También incursionó en la prensa escrita como columnista y desarrolló una destacada labor como productor.

En los últimos años, su análisis mordaz y conocimiento del acontecer nacional lo convirtieron en una figura central del programa de debate “Jugando Pelota Dura”, espacio donde su perspectiva contribuyó al discurso público. Su último cargo de liderazgo fue como director de programación de NotiUno 630 AM y NotiUno 360, roles desde los cuales influyó en la línea informativa de la emisora.