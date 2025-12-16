En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió reconocido presentador de televisión a los 49 años: esto se sabe

Murió reconocido presentador de televisión a los 49 años: esto se sabe

La muerte de Delgado se produjo como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer que le fue diagnosticado hace varios meses.

Publicidad

Publicidad

Publicidad