Novio de Mariana Upegui, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño, rompe en llanto

Sigue la conmoción en el país por el accidente que cobró la vida de 16 estudiantes del colegio Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus donde se movilizaban, identificado como Johnatan Alexander Taborda.

En videos grabados por ciudadanos se observa el bus en un precipicio de cerca de 80 metros, por donde cayó el vehículo por el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica los municipios de Segovia con Remedios en horas de la madrugada.

En entrevista con Noticias Caracol, el novio de Mariana Upegui, Simón García, recordó los momentos con la joven. "A ella le encantaba enseñar, le gustan mucho los niños, le gustaba leer los libros, le fascinaban. Yo creo que nunca había conocido a alguien que le gustara tanto leer como a ella", señaló.

"Pasó a la UDEA había pasado a licenciatura en lengua castellana. Iba a ser profesora", recordó. En un momento de tristeza, el joven rompió en llanto.



Cabe recordar que la noche previa al viaje, Simón, su novio, le envió un extenso y emotivo poema en el que expresaba su amor y los deseos que albergaba por su relación. Sin embargo, debido a que el grupo ya se encontraba en carretera, Mariana nunca pudo leer ni responder el mensaje.

Hipótesis de las causas del accidente del bus de Liceo Antioqueño

Los jóvenes, entre 16 y 18 años, habían planeado el viaje con destino a Coveñas como celebración por la culminación de su etapa escolar. El viaje inició el pasado miércoles, desde Medellín con destino a Sucre.

En diálogo con Noticias Caracol, la general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló que las autoridades manejan la hipótesis de que se pudo tratar de un microsueño o distracción del conductor. Sin embargo, nuevos testimonios de familiares de los fallecidos han desmentido esto.

En diversas entrevistas, familiares han señalado que el bus venía fallando, que incluso pidieron cambio de vehículo, pero que se les fue negado. “El bus venía varado. La niña llamó a la mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 15 o 20 minutos tenían que parar. Pidieron otro transporte y se los negaron, pidieron cambio de bus”, relató Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López —una de las estudiantes fallecidas—.



Lista de fallecidos en el accidente del Liceo Antioqueño

Según la Alcaldía de Bello, las personas que perdieron la vida en el siniestro fueron identificadas como:



Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes

Johnatan Alexander Taborda (conductor)