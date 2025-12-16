En vivo
Novio de Mariana Upegui, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño, rompe en llanto

Los jóvenes, entre 16 y 18 años, habían planeado el viaje con destino a Coveñas como celebración por la culminación de su etapa escolar. El viaje inició el pasado miércoles, desde Medellín con destino a Sucre.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

