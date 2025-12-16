Dembelé, premiado con el The Best 2025: los logros que lo respaldan

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.



Títulos de Dembelé en el 2025

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.

Instagram: @o.dembele7

Dembelé integra el once ideal

Este martes también se conoció el equipo ideal luego de conocerse los resultados de la votación: Donnarumma es el arquero del once ideal del año que domina también su exequipo y que integran también Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembelé (FRA/PSG).

