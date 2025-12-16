En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Dembelé, premiado con el The Best 2025: los logros que lo respaldan

Dembelé, premiado con el The Best 2025: los logros que lo respaldan

El francés venía de conquistar el Balón de Oro en septiembre y así cierra un año inolvidable en su carrera a sus 28 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad