El garaje de lujo de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro: tiene una marca favorita

El futbolista francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, acaba de inscribir su nombre en la historia al recibir el Balón de Oro 2025, premio entregado por France Football y la UEFA en una ceremonia celebrada en el teatro Chatelet de París.

Con 28 años, el atacante se convirtió en el sexto jugador de su país en alcanzar el máximo reconocimiento individual en el fútbol, tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

En la votación, Dembelé se impuso al joven español Lamine Yamal, al portugués Vitinha —su compañero en el PSG—, al egipcio Mohamed Salah y al brasileño Raphinha, quienes completaron el top cinco de finalistas.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 // Foto: AFP

La distinción llegó tras una temporada excepcional con el PSG, en la que el delantero fue decisivo para conquistar cuatro títulos: Ligue 1, Copa de Francia, Liga de Campeones y Supercopa de Europa.



¿Cuál es la colección de autos de Dembelé?

Lejos del campo, el éxito deportivo del jugador se refleja en otro escenario: su colección de automóviles. El garaje de Dembelé combina modelos deportivos, todoterrenos y vehículos de lujo, con un claro predominio de una marca alemana.



Antes de rodearse de deportivos de altísimo nivel, Dembelé recibió un Audi Q7 50 TDI quattro cuando jugaba en el Barcelona. El vehículo le fue entregado como parte del acuerdo comercial entre el club y la marca alemana.

Con un motor diésel de tres litros y casi 300 caballos, este SUV se convirtió en una de sus primeras piezas de lujo.

Con el paso del tiempo, el delantero amplió su colección con modelos de una firma que marcaría tendencia en su garaje: Mercedes-Benz.



Uno de ellos es el Mercedes-AMG Clase G 63, un todoterreno que combina potencia con capacidad para moverse en cualquier terreno. Equipado con un motor V8 biturbo de 585 caballos, este vehículo es considerado uno de los más robustos en el mercado de gama alta.

Más allá de los SUV, Dembelé incorporó vehículos orientados a la máxima potencia. Destaca el Mercedes-AMG GT 63, un deportivo capaz de alcanzar los 310 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos, con un motor V8 de 585 CV.

A este se suman el Mercedes-AMG GLC 63 y el Mercedes-AMG Clase S, todos con la misma mecánica de alto rendimiento que refuerza su preferencia por la marca de la estrella.

El nivel de su colección no resulta ajeno a las cifras que rodean el fútbol de élite. Los salarios en equipos como el PSG incluyen montos millonarios que le permiten adquirir de este tipo de automóviles.