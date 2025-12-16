Oviedo entregó firmas y anunció que va a consulta con otros cinco candidatos

El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo entregó 877.777 firmas ante la Registraduría para avalar su aspiración a la presidencia de la República.

Oviedo realizó la recolección de apoyos durante 197 días, bajo el cobijo del movimiento Firme con Oviedo.

“El país necesita apuestas que nos permitan pensar en grande y es ahí donde creemos que el mecanismo de las consultas entre movimientos significativos de ciudadanos y partidos políticos sea una oportunidad.

Juan Daniel Oviedo Foto: Blu Radio

Oviedo ratificó que van a una consulta él, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna, pero seguirán abiertos a recibir a quienes quieran sumarse a esa coalición.



Ese mecanismo lo considera acertado porque se le da el poder a la ciudadanía de decidir. “Que el 8 de marzo el país tenga la palabra y defina cómo una apuesta moderada como la que muchos queremos representar se hace realidad de forma contundente en la democracia colombiana”, comentó Oviedo, quien recordó que la idea no es sembrar discordia con otros aspirantes; el único requisito es que apoye las banderas que los participantes ya definidos hayan establecido.