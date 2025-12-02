Apple toma radical decisión y descontinúa este iPhone en todo el mundo: millones de personas lo usan

Apple volvió a mover su inventario y sorprendió a los usuarios con una decisión que marca el cierre definitivo de una etapa. La compañía incorporó varios equipos a la categoría de productos “descontinuados en el mundo”, una etiqueta que confirma que esos dispositivos ya no recibirán soporte técnico ni reparaciones oficiales. Entre ellos aparece un teléfono que fue parte de la vida de millones de personas: el iPhone SE de primera generación.

El equipo, considerado uno de los iPhone más económicos de la marca, llegó al mercado en marzo de 2016 con un formato compacto similar al del iPhone 5s. El pequeño de Apple se destacaba por su tamaño, su peso ligero y su diseño clásico. Durante años, el SE original fue la opción ideal para quienes buscaban un teléfono potente sin tener que hacer grandes gastos.



iPhone SE original es descontinuado: fin de soporte Apple a un modelo histórico

El iPhone SE tenía un objetivo claro: recuperar la esencia de los modelos pequeños sin renunciar a un procesador moderno. Pesaba apenas 113 gramos, contaba con un cuerpo de aluminio y conservaba los bordes planos que lo convirtieron en un ícono.

Sin embargo, el adiós era inevitable. Han pasado siete años desde que dejó de fabricarse, tiempo suficiente para que Apple lo declarara obsoleto y le retirara toda la asistencia técnica. Con este anuncio, el dispositivo cierra su ciclo de vida de manera definitiva.

En contraste, el iPhone SE de segunda generación, lanzado en 2020 y retirado en 2022, será declarado obsoleto en 2029. La tercera versión, que salió en 2024 junto con la llegada del iPhone 16e, entraría en esa misma lista en 2032 si se mantiene el ciclo de actualizaciones de la compañía.



iPhone SE segunda generación Foto: Apple.com

Lista de iPhones descontinuados en el mundo por Apple

El ingreso del iPhone SE original a esta categoría no fue la única sorpresa. Apple reveló una lista de equipos que muchos usuarios no esperaban ver tan pronto en el inventario de dispositivos descontinuados. Entre ellos están:



iPhone 4 (8 GB)

iPhone 5

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 8 y 8 Plus, incluidas las versiones PRODUCT(RED)

iPhone X

iPhone XS y XS Max

iPhone 11 Pro Max



Esta actualización del inventario refleja la estrategia de Apple por cerrar ciclos y concentrarse en líneas más recientes. Aunque para muchos usuarios estos modelos siguen funcionando sin mayores problemas, la falta de soporte técnico marca un punto de no retorno. A partir de ahora, dependerá de cada propietario decidir si conserva su dispositivo o si da el salto a una generación más nueva, entendiendo que los equipos descontinuados ya no contarán con respaldo oficial.