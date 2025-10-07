Con marimbas y cantos tradicionales, Buenaventura da cierre a su temporada de ballenas

Del 10 al 12 de octubre, las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra vivirán una gran fiesta para despedir la temporada de ballenas yubartas en Bahía Málaga.

A ritmo de marimba, conuno y guasá, el Festival Folclórico Marimba y Playa llega a su edición número 11 con una programación que celebra la cultura, la naturaleza y la identidad afro del Pacífico vallecaucano.

Durante tres días, visitantes nacionales e internacionales disfrutarán de música tradicional, danzas ancestrales, gastronomía típica y saberes culturales que rinden homenaje a los cetáceos que durante meses habitaron las cálidas aguas del Pacífico colombiano.

“Esta es una inmersión de cultura, naturaleza, cantos, bailes tradicionales, viche; nuestra bebida ancestral, donde vamos a despedir esta hermosa temporada de ballenas”, expresó Natalia Conrado, directora del festival y representante de la Fundación Cultura Ancestral (Fundancestral).



Le puede interesar: Preocupación en Buenaventura por falta de turistas en plena temporada de ballenas

La celebración se desarrollará frente al mar, con una tarima al aire libre que reunirá a comunidades locales, turistas, artistas y gestores culturales en una fiesta que busca agradecer a la naturaleza y fortalecer el sentido de pertenencia por el territorio

“Bahía Málaga es un destino imperdible, de cultura del cuidado del medioambiente. Los invitamos a todos a vivir una fiesta con conuno, guazá y marimba”, añadió Conrado.



Un proceso cultural que transforma comunidades

Desde su creación en 2014, el Festival Folclórico Marimba y Playa se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del Pacífico Sur.

Publicidad

Nació como un sueño para salvaguardar las tradiciones afrocolombianas, y hoy hace parte del Plan Maestro de Turismo de Buenaventura, promoviendo un modelo de turismo responsable que genera impacto social y económico en la región.

En sus más de diez ediciones, el festival ha logrado cifras destacadas:

• Más de 2.000 artistas entre músicos, bailarines y narradores orales.

Publicidad

• Más de 80 talleres sobre música, danza, gastronomía, partería y elaboración de viche.

• Fortalecimiento de emprendimientos locales, de los cuales el 90% son liderados por mujeres.

• Beneficio directo a cinco comunidades étnicas y dinamización del turismo sostenible.

“Este festival también ha servido para fortalecer emprendimientos locales y promover la economía comunitaria; el 90% de ellos liderados por mujeres”, destacó Conrado.

Más que un evento anual, el festival es un proceso continuo de formación y articulación.

A lo largo del año se desarrollan talleres, tertulias, espacios de creación artística y encuentros de reflexión sobre el patrimonio inmaterial, la gastronomía tradicional y la medicina ancestral.

También se promueve el avistamiento responsable de ballenas y la protección del ecosistema marino.



Turismo de naturaleza y proyección internacional

Para Jhon Janio Álvarez, director de Destino Pacífico y aliado estratégico del encuentro, este tipo de iniciativas posicionan al Pacífico colombiano como un territorio único para el turismo sostenible.

Publicidad

“El Pacífico colombiano es un diamante en bruto para el turismo de naturaleza. Queremos convertirnos en el principal destino de aventura del país, y este festival es una vitrina invaluable”, señaló Álvarez.

Con el respaldo de las autoridades locales, se ha garantizado la seguridad y logística del evento.

La oferta hotelera de la zona se encuentra preparada para recibir a cientos de visitantes en esta celebración que despedirá a las ballenas yubartas y sus crías rumbo a las frías aguas de la Antártida.