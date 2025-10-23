MOE señala zonas de riesgo en el Valle del Cauca para la consulta popular del domingo

Alejandro Sánchez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle del Cauca, advirtió que el suroccidente colombiano atraviesa una situación compleja que podría afectar el desarrollo normal de las próximas elecciones de la consulta popular que define candidatos de la izquierda a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

Sánchez señaló que las zonas que generan mayor preocupación son la parte alta de Jamundí, que conecta con el río Naya hacia Buenaventura, y los municipios de Suárez y El Tambo, en el Cauca.

También mencionó a Pradera y Florida, donde recientemente se han presentado hechos de violencia “muy relevantes”.

"En el departamento del Cauca existe el riesgo de que grupos armados ilegales interfieran en el proceso electoral, lo que ha elevado las alertas en varios municipios. El Chocó también enfrenta una situación similar, según las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la MOE", dijo Sánchez.



En la región operan organizaciones armadas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, además de bandas delincuenciales como La Inmaculada, que actúa en el centro del Valle.

Sánchez recordó que esta última tuvo un papel violento durante las elecciones locales anteriores y expresó su preocupación por el impacto que podría tener nuevamente en este proceso.

Finalmente, la MOE reconoció que en algunas zonas apartadas del suroccidente el derecho al voto continúa restringido.

