Policía alerta por delincuentes que se hacen pasar por el ELN para extorsionar en Santander

La Policía Nacional descartó que el panfleto amenazante que circuló recientemente en municipios del Magdalena Medio y que contiene logos y amenazas supuestamente firmadas por el ELN haya sido elaborado por esa guerrilla, y anunció una investigación para determinar qué estructura delictiva estaría detrás de la intimidación.

El general William Quintero, comandante de la Región 5 de la Policía, confirmó que en la zona se han presentado casos de extorsión cometidos por personas que, según las pesquisas iniciales, se hacen pasar por integrantes del ELN.

“Hemos tenido presencia de delincuentes que se hacen pasar por el ELN, estamos trabajando con el Ejército Nacional, sin embargo, dispusimos controles en los límites con Barrancabermeja, donde nos han llegado informaciones de hechos de extorsión, por ejemplo en Simacota, en el kilómetro 23, pero se pudo determinar que el panfleto no es auténtico, son delincuentes que buscan generar miedo en la zona”, dijo el oficial.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en un encuentro con autoridades y alcaldes del Magdalena Medio señaló que "preocupa el aumento de los casos de extorsión en la zona". Manifestó que han bajado los homicidios y feminicidios en el departamento

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que la extorsión es un problema real en el puerto petrolero y otras zonas de la región.

Díaz explicó que, por esa razón, se reforzó la presencia del Gaula para atender las denuncias y proteger a la comunidad, y que la administración departamental entregó elementos operativos para fortalecer las investigaciones y diseñar estrategias que permitan reducir este delito.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantener la calma, pero permanecer alerta y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o la aparición de materiales intimidatorios.

La Policía recordó que, aun cuando un panfleto sea falso, las amenazas no deben ser desestimadas, por lo que se debe verificar su origen y perseguir a quienes intentan generar zozobra entre la población.

Mientras tanto, las autoridades reforzaron los controles en puntos estratégicos del Magdalena Medio y anunciaron operaciones de inteligencia para desarticular las redes que se hacen pasar por grupos armados para extorsionar a empresas y ciudadanos.

Si alguna persona o empresa de la región ha recibido amenazas o identificó la circulación de panfletos similares, las autoridades solicitan que lo denuncien ante el Gaula o la Seccional de Policía más cercana para activar los protocolos de protección y permitir que las pesquisas avancen.