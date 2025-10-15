Directora del MOE explica que Daniel Quintero no podría ser candidato tras renuncia a consulta

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se refirió a la decisión de Daniel Quintero de renunciar a la consulta del Pacto Histórico, en la que ese sector político elegirá a su candidato a la Presidencia.

Barrios explicó que, según la Ley 1475 de 2011, Quintero asumió unos compromisos con los partidos que lo inscribieron.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle

“Esta ley nos dice que las organizaciones políticas pueden ir a consultas; aquellos partidos que tienen personería jurídica pueden ir a consulta, y los grupos significativos de ciudadanos que, después de haber recogido firmas, estén avaladas y verificadas por la Registraduría. En el caso que se va a realizar a finales de este mes, estamos hablando de que tres organizaciones políticas con personería jurídica presentan tres candidaturas para que participen en una consulta. Legítimamente, en cualquier momento un precandidato de la consulta puede retirarse, pero el retirarse no significa que puede buscar un aval por fuera en otra organización política o salir a recoger firmas, no”, señaló Barrios.

La directora de la MOE explicó que cuando una persona se retira de la competencia electoral tiene que cumplir con lo acordado para esa competencia o, en este caso, para la consulta. Es decir, no puede presentarse por otra organización ni recoger firmas; además, debe respetar y acompañar la decisión que se tome en las urnas el 26 de octubre.



“Si cualquiera de los tres candidatos renuncia, está renunciando a participar en la consulta, mas no renuncia a las obligaciones que adquirió con estas tres organizaciones políticas que los presentaron. Es decir, puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo con lo que dice la Ley 1475”, explicó Barrios.

Es importante recordar que, aunque Daniel Quintero renunció a la consulta, los otros dos precandidatos anunciaron que se van a mantener. Ellos son: Iván Cepeda y Carolina Corcho.