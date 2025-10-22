MinDefensa pide reubicación de mesas de votación en Buenaventura por razones de seguridad

A través de una solicitud, el Ministerio de Defensa le pide a la Registraduría Nacional que, ante la situación de inseguridad que se registra en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, se reubiquen algunas mesas de votación en sectores como La Concepción, San Antonio, El Carmen, San Francisco de Naya, entre otros, con el propósito de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y salvaguardar la integridad del personal electoral, votantes y Fuerza Pública.

“Ya que la estructura ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de alias ‘Jairo Ramírez’, mantiene presencia activa en la zona rural de Buenaventura, con el propósito de consolidar la expansión y control delictivo sobre corredores estratégicos que anteriormente pertenecieron a las extintas Farc”, dice el comunicado.

Según la petición, en dichas áreas la estructura continúa realizando actividades de control ilegal del territorio, mediante la instalación de retenes armados, proselitismo armado y carnetización de la población civil, además del desarrollo de acciones de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública para conocer sus movimientos y planear ataques mediante hostigamientos, planes pistola y empleo de artefactos explosivos.

El grupo insurgente mantiene una movilidad constante entre el municipio de Buenaventura y el departamento del Cauca, utilizando medios de transporte fluvial para facilitar el transporte de personal armado y material logístico.