En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / MinDefensa pide reubicación de mesas de votación en Buenaventura por razones de seguridad

MinDefensa pide reubicación de mesas de votación en Buenaventura por razones de seguridad

Desde el Gobierno Nacional se solicito reubicar las mesas en la zona rural de Buenaventura por presencia del grupo armado “Jaime Martínez”, para garantizar seguridad electoral y proteger a la población.

zona-rural-de-buenaventura.jpg
Buenaventura.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

A través de una solicitud, el Ministerio de Defensa le pide a la Registraduría Nacional que, ante la situación de inseguridad que se registra en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, se reubiquen algunas mesas de votación en sectores como La Concepción, San Antonio, El Carmen, San Francisco de Naya, entre otros, con el propósito de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y salvaguardar la integridad del personal electoral, votantes y Fuerza Pública.

“Ya que la estructura ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de alias ‘Jairo Ramírez’, mantiene presencia activa en la zona rural de Buenaventura, con el propósito de consolidar la expansión y control delictivo sobre corredores estratégicos que anteriormente pertenecieron a las extintas Farc”, dice el comunicado.

Según la petición, en dichas áreas la estructura continúa realizando actividades de control ilegal del territorio, mediante la instalación de retenes armados, proselitismo armado y carnetización de la población civil, además del desarrollo de acciones de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública para conocer sus movimientos y planear ataques mediante hostigamientos, planes pistola y empleo de artefactos explosivos.

Lea también:

  1. Despeje de la vía a Buenaventura
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Vía a Buenaventura despejada, tras acuerdo entre gobierno nacional y manifestantes

  2. Bloqueo en la vía a Buenaventura
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Buenaventura, sin gas natural como consecuencia de bloqueos en la vía

El grupo insurgente mantiene una movilidad constante entre el municipio de Buenaventura y el departamento del Cauca, utilizando medios de transporte fluvial para facilitar el transporte de personal armado y material logístico.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad