Así quedó definido el pico y placa en Cali para el primer semestre del 2026

Este martes, la Alcaldía de Cali publicó el decreto que deja en firme la rotación del pico y placa para el primer semestre del 2026. La medida restringe el tránsito de vehículos particulares desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, según los últimos números de las placas.

Durante los primeros días de enero, las sanciones que se realicen relacionadas con esta medida serán pedagógicas, y será a partir del 13 de enero que se cobrará en firme la multa correspondiente. La medida queda definida de la siguiente manera:

Lunes 1 y 2.

Martes 3 y 4.



Miércoles 5 y 6.

Jueves 7 y 8.

Viernes 9 y 0.

"Solo se corre un dígito, tenemos los mismos horarios de lunes a viernes con la restricción del tránsito de vehículos. Vamos a tener la medida pedagógica desde el 5 al 9 de enero, esos son los cambios que se van a presentar", señaló el subsecretario de movilidad de Cali, Sergio Moncayo.

En cuanto a la finalización del 2025, especialmente para las festividades y la Feria de Cali, desde la Secretaría de Movilidad se aclaró que el 'Pico y Placa' se mantiene con normalidad, teniendo en cuenta que, durante los últimos días del año, se incrementa considerablemente el número de vehículos que transitan en la ciudad, hecho que ya genera varias congestiones.

"El pico y placa este año se mantiene, tal cual. Durante la Feria va a estar igual, no habrá ningún cambio hasta el 31 de diciembre, se aplicará tal cual como lo tenemos desde el inicio de la medida", indicó el subsecretario.

