En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / “El alcalde está actuando como si Bogotá fuera una isla": abogado Julián Prada sobre pico y placa

“El alcalde está actuando como si Bogotá fuera una isla": abogado Julián Prada sobre pico y placa

La decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de aplicar pico y placa los sábados a los carros matriculados por fuera de Bogotá generó un inmediato rechazo regional. Ante esto, el abogado Julián Prada anunció una acción popular para impedir la entrada en vigencia del decreto.

Alcalde Galán anuncia cambios en el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá
Galán hizo el anuncio debido a la baja matrícula de vehículos en la capital.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad