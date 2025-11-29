En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Rosalía sorprende en Buenos Aires, firma autógrafos y asiste a concierto sorpresa

Rosalía sorprende en Buenos Aires, firma autógrafos y asiste a concierto sorpresa

Durante una entrevista con el equipo del programa ‘Nadie Dice Nada’, Rosalía habló del cielo de Buenos Aires, al que le canta el tema ‘Reliquia’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad