Rosalía sorprende en Buenos Aires, firma autógrafos y asiste a concierto sorpresa

La cantante española Rosalía se encuentra de visita en Buenos Aires, la ciudad en la que «nació el cielo» según su canción ‘Reliquia’ y donde asistió en la víspera a un show de Cindy Cats, una banda emergente que fusiona distintos estilos musicales y pone el foco en la improvisación, y cantó en un canal de streaming.

Durante el concierto, celebrado en el estadio cubierto del club Ferrocarril Oeste, los músicos presentaron a Rosalía mientras ingresaba a una platea superior del estadio, al lucir un conjunto de inspiración clerical -vestido negro largo, pañuelo blanco en la cabeza y gafas de sol-, a tono con su más reciente disco ‘Lux’.

La cantante presenció el espectáculo junto a Juliana Gattas, vocalista de la reconocida banda argentina Miranda!, la cantante de folclore Soledad Pastorutti y la artista de trap Emilia Mernes.

El viernes 28 de noviembre, Rosalía asistió al canal de streaming Luzu, en el barrio porteño de Palermo, donde la recibieron cientos de fanáticos, a los que les firmó autógrafos con una sonrisa y buena disposición.



Rosalía, cantautora española Foto: EFE

El cielo de Buenos Aires

Por otra parte, durante una entrevista con el equipo del programa ‘Nadie Dice Nada’, Rosalía habló del cielo de Buenos Aires, al que le canta el tema ‘Reliquia’.

"Creo que es una de las cosas que más me impactó cuando vine aquí. El cielo está cercano, me gusta mucho eso y los colores, me pareció delicioso", dijo la artista, que, envuelta en la bandera albiceleste, cantó a capela su canción ‘La perla’, junto a la intérprete argentina Ángela Torres.

Publicidad

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enríquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por ‘Lux’.



Logros históricos de Rosalía con el lanzamiento de 'Lux'