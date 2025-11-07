Regresan Daddy Yankee y la Rosalía a mover toda la industria con sus estrenos

Puerto Rico y España volvieron a sacudir la industria musical y, por supuesto, el público colombiano también quedó en medio de este movimiento en donde Daddy Yankee y la Rosalía rompieron el internet con sus más recientes estrenos musicales.

Por un lado, Bizarrap sorprendió de la nada con su regreso de la famosa Sessión al lado de nada más y nada menos con el ‘Big Boss’ Daddy Yankee, que tras su retiro en 2023 y su etapa enfocada en la música cristiana, volvió a hacer música ligada a su famoso estilo urbano.

La letra está llena de guiños al legado de Yankee: menciona códigos boricuas como “787”, referencias a sus grandes éxitos y una constante reafirmación de su reinado en el género. La frase “Esto no es comeback, es historia viva” ya se posiciona como el nuevo grito de guerra de sus seguidores.

En redes sociales, miles de fanáticos celebraron la colaboración y elogiaron a Bizarrap por revivir el estilo clásico de Daddy Yankee, demostrando una vez más su habilidad para adaptarse y rendir homenaje a los pilares del género urbano.



Mientras que la revolución la puso la Rosalía. ‘Lux’, un álbum que sale de su propio molde como artista, en donde se aleja de los ritmos urbanos explorando la música clásica y sus natales movimientos españoles para volverse en una carta de presentación persona en donde cada letra deja un mensaje personal a interpretación del público.

Ritmos de opera clásica al igual que de sus raíces españolas como el flamenco acompañan gran parte de las canciones que componen este álbum, que incluye a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.

Un ambicioso y audaz cuarto disco de estudio que publica este viernes, Rosalía abandona las incertidumbres y decepciones del mundo físico, incluido el encuentro con amantes que son "terroristas emocionales".

Más de 15 estrenos musicales esta semana en Colombia

Y aunque el ‘Big Boss’ y la ‘Motomami’ lideraron los estrenos musicales de la semana, no fueron los únicos, sino que toda una lista se sumaron canciones, EP y nuevos álbumes, hasta una sesión exclusiva de Spotify en un formato innovador.



Lista de estrenos musicales en Colombia

‘Superior’ de Manuel Medrano: el cartagenero presenta su nuevo álbum inspirado en el pop de los 80, el funk, las baladas y el amor que, según él, captura la esencia de su perfomance en vivo en el marco de su celebración de 10 años como artista. a composición de las canciones se desarrolló en tiempo récord, durante un recorrido creativo global de mes y medio, y su producción culminó en unos cuantos meses más, logrando un resultado tan ambicioso como espontáneo.

‘La Voz’ de Enrique Bunbury: el artista español presenta el primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio, una canción que refleja esos pensamientos que traen de vuelta recuerdos del pasado, a través de una balada para abrir heridas de esos traspiés de la vida.

‘Se te olvida’ de Luciano Pereyra y Silvestre Dangond: una mezcla perfecta de las culturas de ambos artistas, con un sonido pop combinado con el inconfundible ritmo del acordeón del vallenato colombiano.El video fue grabado en Miami y dirigido por el argentino Mariano Dawidson.

X -TRA’ de Crudo Means Raw: en una sesión exclusiva con Spotify, el artista presenta un hip hop colombiano desde las alturas de la Torre Colpatria en el centro de Bogotá, en donde mezcla folclor, villancicos e instrumentos colombianos.

‘Extraditablessd’ de Blessd: el ‘Bendito’ presenta un EP para impulsar las nuevas caras del género urbano en Medellín. Acompañado de Kris R, Anuel AA, Tury, Bad Milk, entre otros, que presentan trap y urbano al mejor estilo colombiano en un juego de rol de mafia y placer.

‘Chimba’ de Eden Múñoz y Bacilos: una unión inesperada, pero necesaria. Una canción romántica en donde la jerga colombiana se vuelve protagonista para hablar de una mujer con la cual se pasa chimba, de pies a cabeza.

‘Emilia’ de Jessi Uribe y Paola Jara: la pareja más famosa de la música popular le entrega el primer regalo a su hija en una emotiva canción a dúo. Más allá de artistas, son familia y expresan en esta canción el amor que tienen por esa pequeña que pronto llegará al mundo.

‘Bebiembre’ de Fariana: un merengue para darle la bienvenida a la época de Navidad desde la voz de la talentosa artista colombiana. Un ritmo movido enmarcado al disfrute de esta temporada en donde el sabor se vuelve protagonista.

‘Velas’ de Santana y Carin León: la romántica guitarra de Santana le da profundidad a la voz del artista de Hermosillo, México, para hablar de una jornada inolvidable en donde solo la luz de una vela era lo que se veía y allí se queda el recuerdo de ella.

‘Los Chismes’ de Pipe Bueno: una canción creada para poner a bailar a cualquiera a través de una carta de aquellos que no saben quedarse callados, en especial que con sus comentarios solo buscan el mal y generar desequilibrio en las personas.

‘Navidad Sin Ti’ de David Bisbal: llega una de las épocas más queridas por millones de personas en el mundo y el artista español expresa la nostalgia y la melancolía de la temporada. Aunque es una época de alegría y unión, la canción refleja con ternura ese sentimiento de soledad y recuerdo. Con su inconfundible voz y una interpretación llena de sensibilidad.

‘Sigue Así’ de Eddie Santiago: el ícono de la salsa puertorriqueña regresa con este sencillo que combina el sonido clásico que consolidó la carrera de Eddie Santiago con una producción contemporánea, elegante y sofisticada.

‘Último Primer Beso’ de Cali y el Dandee: por primera vez una faceta muy personal de sus vidas con la composición de su más reciente sencillo. En frases emotivas van develando historias de su infancia y adolescencia.

‘Lágrimas de despecho’ de Arelys Henao y Heredero: una canción escrita por Heredero que expresa el dolor del desamor. El tema fue producido por Yohan Úsuga con la participación de Fabio Edilberto Jaimes Herrera, y su video se grabó en Copacabana, Antioquia, bajo la dirección de Andrés Osorio.

‘3 AM’ de Jhon Alex Castaño: una fusión de cumbia y despecho que narra ese momento en el que, a las tres de la mañana, regresan los recuerdos de un amor que no se olvida. Producida en JAC Music Estudios y grabada en el barrio La Ferro de Pereira, la canción presenta un sonido moderno y una historia confesional.

‘Corazonada’ de Natalia Natalia y Lorduy: revive el espíritu del R&B de los 90, con un toque moderno, cálido y profundamente romántico. Una canción que marca una etapa nueva para ambos artistas como solistas y narrando lo que pasa si una amistad deja de serlo tras una sola mirada o suspiro.

‘Cafecito’ de Junior Zamora: "La inspiración detrás de esto está en esas relaciones que al final siempre tienen estos asuntos por resolver... Es un guiño re lindo para transmitir esa sensación de desespero, esa nostalgia. Es esa llamada que nadie quiere tener, todos desean hacer, pero nadie quiere recibir", expresó el artista sobre este estreno.

‘Jardín del Paraíso’ de Monsieru Periné: grabada en un escenario sin precedentes: el Museo de Historia Natural de Londres. Acompañados por la agrupación nariñense Bejuco y en alianza con WWF, la banda se convierte en la primera latinoamericana en interpretar su música bajo la emblemática ballena azul del recinto, un hito que une arte, conservación y cultura.

‘Un vacío’ de Mike Bahía: una canción que explora el sentimiento de ese adiós de la persona que se va sin dejar nada y solo queda la ausencia que se siente como un hueco en el alma, sumergiendo a quien lo vive en una mezcla de nostalgia y anhelo.

‘Biografía’ de Santa Musa y Alkilados: las emociones quedan vivas pese a la distancia en donde solo queda vivo el recuero de un beso, una palabra o un abrazo, que es lo único que se mueve en la memoria Creada por dos formas románticas de ver la música.

‘Tiempo al tiempo’ de YSA C y Goyo: un sencillo en el que une fuerzas con Goyo, referente de la música afrocolombiana. Más que una colaboración musical, el tema se convierte en un encuentro simbólico entre dos mujeres que transforman el dolor en arte y el duelo en empoderamiento.

‘Para no llamarte’ de Gabriel Arriaga: una canción de despecho con ritmo alegre que mezcla cumbia y el sonido ranchero que lo caracteriza. Escrita por William Neira y grabada en Bogotá, la canción narra el dolor de un hombre que busca olvidar a un amor dañino.

‘Colombia en el beat’ de Cali Flow Latino: una producción discográfica: es una fiesta de principio a fin, un recorrido sonoro por la identidad, la cultura y la energía inagotable de Colombia. Cada canción late con el corazón del barrio, el alma del Valle, la vibra de la calle y el espíritu de la rumba.

‘Pero no tanto’ de Mar Rendón: “Queríamos hacer algo diferente, sin dejar atrás mi esencia como artista y el sonido que he construido. La cumbia me gustó porque no lo siento lejano a lo que a mí me gusta escuchar, pero sí es un sonido nuevo que me permite mostrar otra faceta de mi en el estudio y en el escenario, lo siento como una metamorfosis en mi música”, dijo la artista.

‘La Espinita’ de Las Murillo: un sencillo que mezcla el sonido contemporáneo con la esencia tradicional del despecho colombiano. Escrita por César León y producida por Robert Londoño, la canción refleja esa huella emocional que deja un amor difícil de olvidar.

‘Hello Latinas’ de Melissa Láhur: “Esta canción nace de la emoción y admiración que me han generado muchas mujeres Latinas que he conocido a lo largo de mi experiencia como inmigrante en Norte América, todas son historias de vida llenas de fuerza, de valentía, de una convicción de que somos capaces de lograr nuestros sueños a pesar de los retos que estemos viviendo. ‘Hello Latinas’ es una invitación a celebrar nuestra esencia tropical, nuestras raíces y ese fuego interior que nos impulsa a perseguir los sueños sin miedo”, expresó.

‘Me Gustas Tú’ de Hemir: una propuesta fresca que apuesta por el afro house y marca el inicio de una nueva etapa creativa que culminará a finales de año con su próximo proyecto. Con una trayectoria que incluye colaboraciones con Samo (Camila), Luciana Abreu y Eduardo Antonio, el artista reafirma su visión internacional.

‘Mi Pobreza’ de Jhon Guerra, Hernán Gómez y Fernando Burbano: una nueva versión rinde homenaje al tema que impulsó su carrera y que relata la lucha de un hombre que ama sin poder competir con los lujos de la mujer que quiere. Con una mezcla de frescura juvenil y voces consagradas.

‘Olvídate de él’ de DYSAM y Pipe Fernández: “Queremos que esta canción se pueda disfrutar hablando, cantando, pero también bailando”, expresaron, de un sencillo de dos artistas que buscan romper fronteras sonoras, mezclando lo tradicional con lo moderno.

‘Alejarte’ de Astor Torres: una balada con tintes de R&B que retrata la nostalgia de un amor que se desvanece justo cuando más se necesitaba. Es el segundo sencillo que Astor lanza en 2025 y marca una nueva etapa en su carrera, mientras se prepara para una gira.

