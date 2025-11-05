En vivo
Regresó Daddy Yankee: este es su nuevo explosivo reggaetón al lado de Bizarrap

Muchos molestaron en redes sociales con una canción cristiana, pues hace meses el puertorriqueño se alejó del género urbano. Pero el nuevo sencillo terminó sorprendiendo a todos.

