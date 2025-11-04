Se acabó el misterio: Daddy Yankee revela la razón por la que nunca grabó con Ivy Queen

A pesar de ser dos de las figuras más influyentes en el reggaetón, una colaboración musical entre Ivy Queen y Daddy Yankee nunca llegó a materializarse y los fanáticos nunca supieron la razón, convirtiéndose esto en una leyenda.

Muchos pensaron que habían problemas entre ellos, pero todo eso fue desmentido por ambos.

En su momento, la propia Ivy Queen había dicho que las razones de esta histórica ausencia se debía a un caso de lealtad personal y prioridades comerciales.

Según las declaraciones de Ivy Queen, su estrecha amistad con Don Omar constituyó un elemento fundamental que influyó en su decisión de no trabajar con el "Big Boss".

Esto fue confirmado hace muy poco Daddy Yankee, quien recientemente habló del tema en el podcast Yo Soy Molusco.

"Ivy yo la respeto un montón. Ella era team Dom Omar, 100% y yo, en aquel tiempo, respeté su postura, nunca tuvo un color gris y siempre respete eso mientras había fricción entre Dom Omar y yo. La figura de ella trascendió a cualquier premio, ella es referente de las artistas mujeres de hoy en día. Ella sabe que yo la respeto un montón y me alegra verla a ella haciendo sus cosas y el respeto que ya tiene en la industria", aseveró Yankee.

Vea el video de las declaraciones de Yankee aquí: