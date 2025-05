Daddy Yankee responde a demanda de su exesposa y pide desestimar multa por desacato

El artista puertorriqueño Daddy Yankee solicitó este viernes que se desestime la petición de desacato civil y una multa diaria de 5.000 dólares que presentó contra él la semana pasada Mireddys González, quien fue su esposa por casi 30 años y con quien tiene dos hijos en común.

Los abogados del artista, Carlos Díaz Olivo, Annabelle Torres Colberg y Heileene Colberg, pidieron en un documento que se declare "no a lugar" la reciente solicitud de González de dictar desacato civil, si Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, no cumple con una serie de requerimientos de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc.

"Pretenden revivir y mal utilizar un proceso judicial de carácter extraordinario ya concluido y donde se dictó sentencia final y firme hace meses", esgrimió el comunicado.

"El 16 de mayo de 2025, la demandada González Castellanos manifestó ante este tribunal que era accionista de la entidad Los Cangris, Inc. Pero, apenas 11 días más tarde, el 27 de mayo de 2025, en el procedimiento judicial de disolución que se ventila ante la jueza Iris Cancio, sostuvo lo contrario", añadió la defensa del cantante.

Daddy Yankee

A su juicio, "esta contradicción entre sus posturas procesales revela una estrategia litigiosa incompatible con los principios de buena fe, coherencia procesal y respeto al foro judicial" y "constituyen una flagrante violación al debido proceso de ley".

La defensa del artista remarcó que las declaraciones de González "son falsas, maliciosas y constituyen un uso indebido del sistema judicial".

Asimismo, los abogados de Yankee afirmaron que "han tenido que enfrentar múltiples problemas significativos", como oficinas en mal estado, sin servicios, contabilidad desorganizada e incompleta, correos electrónicos borrados entre 2019-2024, cheques y documentos importantes encontrados en la basura.

"Raymond Ayala ha cumplido con los acuerdos allegados en el Tribunal, incluyendo: mantener 75 millones de dólares en las cuentas corporativas, a pesar de que el plazo acordado venció en enero pasado; no realizar transacciones mayores de 100.000 dólares sin autorización compartida; enviar informes financieros mensuales a González Castellanos", subrayó el comunicado de la defensa.

González acusó la semana pasada a Yankee de no cumplir con la sentencia emitida en diciembre mediante la cual el artista adquirió el cargo de presidente de ambas entidades, cualquier desembolso mayor de 100.000 dólares debía contar con la autorización de ambas partes y que el cantante se comprometía a rendir informes mensuales.

La exesposa del artista aseguró que Yankee no presentó los informes de enero, febrero, marzo, ni abril y el 10 de abril entregó un documento con información "incompleta, ambigua y/o vaga".

En este contexto, el juez Anthony Cuevas emitió una orden para dar "10 días finales" al artista.

Además, González culpó la semana pasada al artista de disolver sin consultarle la corporación El Cartel Records Inc. el 23 de abril de 2025.

La pareja se divorció oficialmente el 19 de febrero, aunque la orden se emitió el 31 de enero por la jueza Eva Soto del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La separación de la pareja se confirmó en diciembre después de meses de rumores, que crecieron cuando ambos dejaron de seguirse en sus redes sociales.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que a mediados de diciembre las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

A finales de enero, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para "ordenar" sus corporaciones.