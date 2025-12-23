Cerca de 160.000 personas se movilizarán por terminales de transporte de Medellín en Navidad

En las celebraciones de Navidad, las Terminales Norte y Sur de Medellín tendrán un alto flujo de viajeros, pues, según la alcaldía, la proyección es que los días 23 y 24 de diciembre se movilicen 159.000 pasajeros y 11.700 vehículos desde y hacia estos dos puntos.

Durante estas fechas, las autoridades anunciaron que se intensificarán los controles de seguridad, la revisión de tiquetes legales y el acompañamiento a los usuarios, para garantizar un viaje cómodo y confiable, por lo que un equipo operativo de Terminales Medellín desplegará, con las distintas empresas de transporte y entidades de la Administración Distrital, acciones para evitar contratiempos.

"Una vez instalado nuestro Puesto de Mando Unificado con las diferentes instituciones y trabajando de la mano con ellos, estamos muy alertas para responder a cualquier emergencia, cualquier situación que se pueda presentar y nuestros viajeros tengan un viaje placentero por nuestros espacios", explicó Ricardo Yepes, subgerente técnico operativo de Terminales Medellín.

Por lo pronto, las recomendaciones para los viajeros es que se informen sobre los horarios disponibles para sus destinos y compren los tiquetes con tiempo en boleterías oficiales o en el sitio web de Terminales Medellín. También sugieren llegar con mínimo una hora de anticipación, no abordar buses fuera de las terminales, mantener siempre los objetos personales a la vista y verificar requisitos para viajar con mascotas con cada empresa transportadora.



Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, durante todo este mes, por Antioquia se movilicen por vía aérea un 1.300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. Por el aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes.

Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %.