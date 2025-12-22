En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La curiosa prueba que realizarán los jugadores del Manchester City después de Navidad

La curiosa prueba que realizarán los jugadores del Manchester City después de Navidad

Guardiola, que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester, es famoso por ser exigente y reveló este lunes la nueva prueba que realizará a sus futbolistas luego de la festividad en diciembre.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad