Cae en Lebrija célula del Clan del Golfo que extorsionaba a mineros y comerciantes

Un operativo conjunto del Gaula Santander y el Gaula Militar permitió la captura de tres presuntos integrantes de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, quienes habrían venido extorsionando a mineros, palmicultores y comerciantes en distintos municipios de Santander.

La acción se desarrolló en la vereda Vanegas, zona rural de Lebrija, cuando los señalados delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia recibiendo 2 millones de pesos -equivalentes a cinco gramos de oro- de un minero artesanal víctima de extorsión.

Los capturados fueron identificados como José Luis Martínez Montero, alias Ricardo, de 41 años; Ernesto Morroco Chami, alias El Indio Samoa, de 39 años; y Aladino Morroco Chami, alias El Indio Menor, de 32 años. De acuerdo con las investigaciones, en 2021 habrían hecho parte de las disidencias de las FARC, antes de vincularse al Clan del Golfo.

Según la Policía, esta estructura criminal exigía sumas que iban de $5 a $10 millones a empresarios y trabajadores del sector agrícola y minero en Sabana de Torres, Rionegro y Lebrija, afectando la economía regional a través de intimidaciones y amenazas.



“Con esta operación se logra impactar de manera directa el brazo financiero de la organización criminal, evitando la continuidad de cobros ilegales que buscaban desestabilizar la zona”, señaló la institución en un comunicado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

