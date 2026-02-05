Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su facilidad de juego y variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes consultan resultados a diario.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 5 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|4 febrero 2026
|4659 - 9
Este chance ofrece distintas opciones de apuesta, pensadas para adaptarse a diversos estilos y niveles de riesgo:
Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas del Chontico Día son accesibles y flexibles. Los jugadores pueden participar con valores desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona.
Esta facilidad de acceso ha sido clave para que el sorteo mantenga su popularidad en diferentes regiones del país.
Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.