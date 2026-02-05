Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 5 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su facilidad de juego y variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes consultan resultados a diario.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 5 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece distintas opciones de apuesta, pensadas para adaptarse a diversos estilos y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas del Chontico Día son accesibles y flexibles. Los jugadores pueden participar con valores desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona.

Esta facilidad de acceso ha sido clave para que el sorteo mantenga su popularidad en diferentes regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.