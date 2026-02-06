¿Logrará el petrismo superar la división de cara a las elecciones tras decisiones del CNE?

Hoy debe quedar definido en gran parte, el mapa político de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La gran duda sigue estando sobre la consulta del llamado Frente Por La Vida, que en teoría iba a ser la consulta para que el petrismo eligiera candidato único a la presidencia, pero que cambió su enfoque tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a Iván Cepeda.

La consecuencia de esa decisión del CNE ha sido la de dividir en dos bandos a las fuerzas políticas que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia: uno, el de gran parte de la izquierda tradicional que está con Iván Cepeda y lo apoya para que vaya en solitario como candidato a la primera vuelta, proponiendo a los demás aspirantes que se sumen a esa candidatura. En ese “barco” por ahora estaría montado el exgobernador de Nariño Camilo Romero.

El otro bando del petrismo en contienda es el de los políticos tradicionales que no son de origen de izquierda, que insisten en ir a la consulta del 8 de marzo, barco cuyo capitán es el exsenador y exembajador Roy Barreras, contra quien se desató una durísima campaña desde el Pacto Histórico.



Todavía no han tomado decisión sobre si adhieren a la candidatura de Iván Cepeda o si van a la consulta de Roy Barreras, el exministro Juan Fernando Cristo y el excanciller Luis Gilberto Murillo, que se convertirán en el fiel de la balanza en esta disputa por definir quién es el candidato de Gustavo Petro.

Capítulo aparte merece el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien de manera sorpresiva fue habilitado por el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta del llamado Frente Por la Vida, en contravía del concepto de la Registraduría. Pese a esta decisión, Quintero por ahora no ha confirmado si va a la consulta o si adhiere a Iván Cepeda, sobre todo porque no se sabe cómo reciba el mensaje del presidente Petro, quien hizo un llamado a la unidad de los dirigentes políticos que han apoyado a su gobierno.

Por el lado del centro, la consulta quedó definida entre Claudia López y Leonardo Huertas y por el lado de la centro-derecha ya quedó definida la llamada Gran Consulta por Colombia en la que están Paloma Valencia, Vicky Dávila, Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Publicidad

Y en otro bloque están quienes van directamente a primera vuelta: como lo habíamos dicho, Iván Cepeda por la izquierda, Sergio Fajardo por el centro y Abelardo De La Espriella por la derecha.

Lo que veremos ahora es si las consultas de marzo siguen siendo un buen trampolín para impulsar las candidaturas a la primera vuelta presidencial, o si van perdiendo fuerza.