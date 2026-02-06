En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La advertencia de la Procuraduría por otro millonario contrato para expedición de pasaportes

La advertencia de la Procuraduría por otro millonario contrato para expedición de pasaportes

El Ministerio Público le está siguiendo el rastro a un nuevo contrato suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional por 185.000 millones.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad