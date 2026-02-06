En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan asesinato de dos hombres en la vía a Cristo Rey, Cali

Investigan asesinato de dos hombres en la vía a Cristo Rey, Cali

En los primeros 37 días del 2026, ya se han registrado 103 homicidios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad