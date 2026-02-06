Investigan asesinato de dos hombres en la vía a Cristo Rey, Cali

Este crimen se registró en el sector de Pelabolsillo, en la vía a que conduce al cerro de Cristo Rey, al occidente de Cali. La comunidad y varios turistas que transitaban por el lugar, notaron que a un costado del camino se encontraba una camioneta encendida, sin ningún ocupante.

Al verificar el lugar, metros más adelante de este vehículo, se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres, de aproximadamente 36 y 49 años de edad. De inmediato se dio aviso a las autoridades, las cuales llegaron al sitio para iniciar las investigaciones y labores de levantamiento de los cuerpos.

"En este momento hemos desplegado unidades de policía judicial y de inteligencia con el fin de poder dar con el paradero, verificar algunas cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, para poder determinar quiénes fueron los actores que cometieron este hecho.", señaló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali.

La muerte de estas personas nuevamente enciende las alarmas de las autoridades en la capital vallecaucana, teniendo en cuenta que ha sido un violento inicio de año. En los primeros 37 días del 2026, ya se han registrado 103 homicidios.

