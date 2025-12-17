En vivo
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Antioquia  / Con misa campal darán el último adiós en Bello a bachilleres del Liceo Antioqueño

Con misa campal darán el último adiós en Bello a bachilleres del Liceo Antioqueño

El acto convocado por la institución educativa y la Alcaldía será en el coliseo Tulio Ospina, aunque el sepelio de los jóvenes fue de manera individual.

