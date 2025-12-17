Con misa campal darán el último adiós en Bello a bachilleres del Liceo Antioqueño

A pesar de los cambios en los homenajes para darle el último adiós al grupo de 16 bachilleres que no tendrán un sepelio colectivo, este miércoles se mantiene la eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa, en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina a las 10:00 de la mañana.

Luego de que se realizarán en Medellín, Bello y Barbosa las honras fúnebres de los jóvenes que murieron tras el aparatoso accidente de tránsito en vías del Nordeste del departamento, en la madrugada del pasado domingo, sigue el dolor por lo sucedido. La alcaldesa de Bello, Lorena González, invitó a la comunidad a unirse a este acto.

"Lo que les dijimos desde la administración municipal, a las 10:00 de la mañana, en nuestra unidad deportiva Tulio Ospina, vamos a tener una eucaristía en homenaje a los jóvenes. Entonces allí esperamos a toda la comunidad educativa, a la comunidad bellanita, quienes quieran acompañarnos y darles el último adiós", señaló la mandataria.

Desde el municipio destacaron que se vivió una jornada de silencio el lunes en la noche, donde la ciudadanía evitó poner música, quemar pólvora y no se encendieron los alumbrados.



A la par, allí no pararán los homenajes, pues en Campos de Paz, donde serán inhumados ocho de los estudiantes víctimas, estos estarán en un mismo sector, como lo explicó Juan Felipe Alzate, gerente de esta camposanto.

"Vamos a tener ocho. Los vamos a ubicar acá, el sector uno, tratando de que estén muy cerca, para poder, posteriormente, también hacer los homenajes, garantizar que, como familias, también sienten esa cercanía, hasta desde ese punto de vista", expresó el directivo.

Por lo pronto, vale la pena recordar que las autoridades judiciales no han permitido la cremación de ninguno de los cuerpos, principalmente por la continuación de las investigaciones y procesos legales respecto a la situación vial que desencadenó la tragedia.