Llantas, freno y batería: hallazgos más importantes en bus accidentado donde murieron 16 estudiantes

El accidente de tránsito registrado el pasado 14 de diciembre en el nordeste antioqueño dejó en evidencia graves fallas en los controles de seguridad del transporte de turismo.

Ese día, un bus que prestaba servicios de turismo y trasladaba a un grupo de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitó a un abismo de más de 40 metros en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Segovia y Remedios.

El accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de su excursión de grado en Tolú, Sucre, y dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor del vehículo. Además, otras 20 personas resultaron heridas y fueron atendidas en centros asistenciales de la región.

Tras las labores de rescate y recuperación del automotor, la Superintendencia de Transporte adelantó una inspección técnica que arrojó resultados alarmantes. Según informó el superintendente Alfredo Piñeres, el vehículo no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente.



Según el superintendente, estas fueron las principales fallas encontradas:



Deficiente estado exterior del vehículo, visible en la inspección sensorial externa.

Llantas en mal estado, según lo observado en los registros en video.

Sillas sin cinturones de seguridad para los pasajeros.

Ausencia de extintores dentro del vehículo.

Falta de equipos de emergencia para las salidas de evacuación.

Deficiencias en el sistema de frenos, detectadas en la revisión técnica.

Problemas en la suspensión, que no cumplían con las condiciones exigidas.

Hay que recordar que uno de los sobrevivientes del siniestro, David Rua, quien avisó al conductor de una tractomula que el bus acababa de accidentarse, habló en Noticias Caracol sobre el accidente. Según dijo, vio cómo reparaban la batería antes de iniciar el trayecto.

“El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”, afirmó el menor.

Pese a estas condiciones, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisúper había emitido un certificado de revisión técnico-mecánica que autorizaba la circulación del vehículo, omitiendo irregularidades que ahora son materia de investigación.

Estudiantes fallecidos en accidente. Suministrada

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la suspensión por seis meses tanto de la empresa Precoltur, propietaria del bus, como del CDA que avaló su operación. Paralelamente, continúan las investigaciones que podrían derivar en la cancelación definitiva de las licencias de funcionamiento.

En cuanto a los sobrevivientes, la Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que seis jóvenes permanecen hospitalizados en centros de alta complejidad como el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Las Américas, donde reciben atención especializada y presentan una evolución lenta pero estable.