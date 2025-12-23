Estas son las deficiencias y fallas que encontraron en bus de tragedia de estudiantes en Antioquia

La Superintendencia de Transporte reveló las principales deficiencias y fallas que presentaba el bus involucrado en el accidente ocurrido el pasado 14 de diciembre en el nordeste antioqueño, tragedia que dejó 17 personas muertas —16 menores de edad y el conductor— y 20 heridos, todos integrantes del grupo de bachilleres recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia.

En entrevista con Mañanas Blu, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que tras el siniestro se realizó una revisión detallada del vehículo mediante los registros de la plataforma SICOP, sistema oficial de inspección, control y vigilancia que almacena en video las revisiones técnico-mecánicas efectuadas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).



Fallas detectadas en la revisión del bus, según la Superintendencia

De acuerdo con Piñeres, el bus había sido revisado en agosto de este año por el CDA Servisúper Comercializadora Servisúper Ltda., y en esa inspección se evidenciaron múltiples omisiones y deficiencias que no fueron reportadas correctamente.

Según el superintendente, estas fueron las principales fallas encontradas:



Deficiente estado exterior del vehículo, visible en la inspección sensorial externa.

Llantas en mal estado, según lo observado en los registros en video.

Sillas sin cinturones de seguridad para los pasajeros.

Ausencia de extintores dentro del vehículo.

Falta de equipos de emergencia para las salidas de evacuación.

Deficiencias en el sistema de frenos, detectadas en la revisión técnica.

Problemas en la suspensión, que no cumplían con las condiciones exigidas.

Piñeres también advirtió que el vehículo tenía antecedentes de siniestros. “En 2021 tuvo uno y en 2023 tuvo otro con heridos”, señaló, indicando que las condiciones técnicas del bus venían presentando fallas de manera reiterada.



Irregularidades en la certificación técnico-mecánica

Pese a estas deficiencias, el CDA certificó que el bus estaba en condiciones óptimas. Frente a esto, el superintendente aclaró que el certificado no era falso, pero sí se presentó una omisión grave en la revisión.

“El certificado lo expide un CDA autorizado, pero fue entregado por personas inescrupulosas que omitieron lo que tenían que hacer en la revisión”, afirmó Piñeres, quien recalcó que se trataba de un caso especialmente grave por tratarse del transporte de menores de edad.



Medidas contra el CDA y la empresa de transporte

Como consecuencia de estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión por seis meses tanto del CDA que realizó la revisión como de la empresa de transporte a la que estaba afiliado el bus, mientras avanzan las investigaciones administrativas.



Según explicó Piñeres, estas suspensiones son medidas preventivas, y las sanciones definitivas podrían incluir multas económicas o incluso la cancelación definitiva de las licencias, dependiendo del resultado de la investigación.