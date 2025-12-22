Video: momento exacto de caída de un bus con 25 pasajeros a un abismo en Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 22 de diciembre en una de las vías más transitadas de Antioquia, luego de que un bus de transporte intermunicipal se precipitara a un abismo en el corredor que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el siniestro ocurrió tras una colisión entre el bus y un furgón. Como consecuencia del impacto, el vehículo de pasajeros perdió el control y terminó rodando por un barranco. En el bus se movilizaban cerca de 25 personas, que se desplazaban desde el municipio de Rionegro hacia la capital antioqueña.

Organismos de socorro llegaron rápidamente al lugar y activaron los protocolos de atención de emergencias. El balance oficial da cuenta de 12 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para su valoración médica. Entre los heridos también se encuentra una persona que estaba dentro de una vivienda contra la cual terminó estrellándose el bus tras la caída. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales.

El accidente obligó al cierre total de la vía durante varias horas, mientras se adelantaban las labores de rescate, atención a los lesionados y extracción del vehículo siniestrado. Las autoridades de movilidad recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se normalizaba el tránsito en el sector.



Así fue el accidente de un bus en la vía Medellín a Santa Elena pic.twitter.com/Jfp9GfDNbC — Luchovoltio (@luchovoltios) December 22, 2025

Sobre la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en la red social X que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. “Las labores de rescate y extracción del bus continúan en el sector. Seguimos articulados con todos los organismos de emergencia y atentos a la evolución de los pacientes”, señaló el mandatario.

En redes sociales comenzó a circular un video que captó el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo un camión toma una curva y, segundos después, el bus que venía detrás pierde estabilidad al girar, se sale de la calzada y cae al vacío. Tras el impacto, varias personas que se encontraban cerca reaccionan con gritos y tratan de auxiliar a los pasajeros.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A., compañía que presta servicios de transporte en las modalidades intermunicipal, municipal y especial.