Pasajeros se lanzaron de un bus sin frenos y uno murió; otro conductor grabó todo

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Nicaragua quedó registrado en video y ha generado conmoción por las dramáticas escenas que muestran la desesperación de los pasajeros momentos antes de la tragedia.

El hecho se registró el viernes 19 de diciembre en el sector conocido como El Empalme de Peñas Blancas, cuando un bus de transporte intermunicipal perdió el control tras presentar una aparente falla en el sistema de frenos. La unidad, que había salido alrededor de las 7:00 de la mañana desde la comunidad de El Bote con destino a Matagalpa, terminó volcada luego de impactar contra un paredón de tierra.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales y que fueron grabadas por el conductor de otro vehículo que transitaba por la vía, los pasajeros vivieron momentos de pánico al notar que el bus avanzaba sin poder detenerse. En medio de la emergencia, varios lograron abrir la puerta de salida y se lanzaron a la carretera con la intención de salvar sus vidas, mientras el vehículo seguía fuera de control.

El siniestro dejó al menos una persona fallecida y decenas de heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad. Durante el recorrido previo al volcamiento, el bus también arrolló a un motociclista, quien sufrió múltiples fracturas y fue trasladado a un centro asistencial junto con los demás afectados, según reportes de medios locales.



#HCHInternacionales | Una persona fallecida y ocho lesionadas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes 19 de diciembre, cuando un bus de transporte colectivo se volcó en la ruta que conecta la comunidad El Bote, jurisdicción del municipio de El… pic.twitter.com/lL80hyw257 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) December 20, 2025

Testimonios recogidos tras el accidente señalan que el conductor habría advertido a los pasajeros sobre un problema mecánico en los frenos minutos antes del impacto final. Las autoridades nicaragüenses iniciaron una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y establecer si hubo fallas técnicas, negligencia o responsabilidades adicionales.