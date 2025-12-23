En vivo
Pasajeros se lanzaron de un bus sin frenos y uno murió; otro conductor grabó todo

Varios pasajeros lograron abrir la puerta de salida y se lanzaron a la carretera con la intención de salvar sus vidas, mientras el vehículo seguía fuera de control.

