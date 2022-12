Santiago Botero aconseja a Nairo Quintana exigirle más al Movistar Team

El exciclista colombiano Santiago Botero habló en El Camerino de BLU Radio sobre la situación deportiva de Nairo Quintana en el Tour de Francia tras ganar la etapa 17 de la competición, pero aún ubicado en la posición número 5 en la clasificación general a 3’30” del líder de la carrera Geraint Thomas del Sky.

“Siempre me he referido muy respetuosamente al Movistar Team, pero por vivencia personal escribí que a veces es mejor salir del conjunto y no simplemente estar por agradecimiento. Uno a veces por esta razón no piensa mucho sabiendo que tiene otras oportunidades para crecer como corredor. Él es el único que puede determinar si está o no conforme con el equipo”, señaló.

Asimismo, el antioqueño analizó la posibilidad de que Quintana abandone su actual equipo de cara al 2019.

“Es muy difícil tomar esa decisión, pero lo que yo sí haría dejar las cosas claras en cuanto al rol que él tiene en el equipo y exigir más para las condiciones que él necesita”, dijo.

De igual forma, Botero se refirió al posible conflicto de egos que tendría el Movistar Team entre Nairo Quintana y el español Mikel Landa.

“Landa, dentro de las condiciones que puso para llegar al Movistar, fue el ser líder del equipo e imagino que dentro del manejo interno del equipo hay tres líderes porque a Valverde no lo podían desechar. Entonces, al haber tantos comandantes hay menos gregarios”, mencionó.