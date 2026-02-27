Cayó en Nariño alias ‘Mono’, narco pedido en extradición por EE. UU.: supervisaba laboratorios

En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del Ejército capturaron a alias ‘Mono’, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.

La acción se ejecutó en medio de un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 y la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue el resultado de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia. El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Cayó en Nariño alias ‘Mono’. Foto: Ejército

Según las investigaciones, alias ‘Mono’ estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Presuntamente, tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción.



Además, habría liderado la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos ilícitos hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición, mientras las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas para afectar las estructuras logísticas y financieras dedicadas al narcotráfico en el departamento de Nariño.