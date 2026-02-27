En vivo
Envían un refuerzo de 100 soldados a Segovia para ubicar a responsables de lanzar un dron

Envían un refuerzo de 100 soldados a Segovia para ubicar a responsables de lanzar un dron

La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitario.

