Envían un refuerzo de 100 soldados a Segovia para ubicar a responsables de lanzar un dron

Tras el asesinato con drones de una madre y sus dos hijos en Segovia, Antioquia, más de 100 soldados llegaron a la zona para reforzar la seguridad. La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitario



Una verdadera tragedia

Los familiares de María Silva, Yalusan Cano y Alonso Silva, madre e hijos que fueron vilmente asesinados en zona rural del municipio de Segovia, luego de que un dron con explosivos cayera de manera repentina en la vivienda donde estaban estos tres adultos y una persona más que resultó herida, viven una verdadera tragedia.

Aunque las autoridades no han podido determinar con exactitud quién está detrás de este hecho, el general José Perdomo, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se amplió inmediatamente el pie de fuerza para adelantar operaciones que permitan dar con los responsables de esta lamentable situación.

“En respuesta inmediata a esta acción terrorista y criminal, las tropas del Batallón de Selva número 55 han intensificado el despliegue operacional con la inserción de más de 100 soldados para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos armados organizados”, afirmó.

A la espera de que se logren resultados en esta zona del Nordeste antioqueño, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, rechazó con vehemencia este acto terrorista y aseguró que el aberrante crimen será denunciado ante las instancias que sean necesarias como una violación a los derechos humanos.



“Que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informar a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Que sencillamente con un dron suelta un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos”, indicó el secretario Martínez.

Sobre la cuarta persona involucrada, se conoció recientemente que se llama Carlos Arcaes Silva de 50 años y que está siendo atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en donde especialistas tratan varias heridas de consideración en piernas y abdomen.

Por ahora se espera que las Fuerzas Militares continúen operando en el municipio de Segovia con el fin de establecer responsabilidades aunque desde una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia.