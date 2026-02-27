En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga y Cúcuta tendrán nueva ruta aérea con Bogotá: vuelos desde $84.500

Bucaramanga y Cúcuta tendrán nueva ruta aérea con Bogotá: vuelos desde $84.500

La compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad