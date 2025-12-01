Autoridades destacaron 30 años del icónico Metro de Medellín: hay varias historias 

El icónico Metro de Medellín cumple 30 años transportando a millones de personas y llevando historias sorprendentes al resto de Colombia. Con casi 11.000 días de servicio y más de 200 millones de kilómetros recorrido el Metro sigue siendo un estandarte de Antioquia.

Este 30 de noviembre se cumplieron 30 años del primer viaje que hizo el Metro de Medellín entre las estaciones Alpujarra y Parque Berrio. Aunque ese día la operación comenzó con dos líneas y un tiquete valía solamente 300 pesos, hoy el Metro de Medellín se convirtió en un símbolo de los antioqueños que ha recorrido más de 206 millones de kilómetros en todo el Valle de Aburrá.

Muestra de la importancia que ha tenido el Metro de Medellín es que en 30 años ha aumentado ocho veces el número de pasajeros transportados y los empleados pasaron de 410 en 1995 hasta 2.002 servidores en la actualidad. Pero no son solo las cifras, sino las historias que se han forjado en el sistema de transporte como la de Jairo Gutiérrez quien contó cómo la Cultura Metro comenzó desde un inicio.

”En Caribe empezamos a ver en las mañanas que llegaban las personas con sus zapatos enlodados cuando había temporada de invierno y nos llamó mucho la atención la manera como las personas en el momento en que iban a ingresar al sistema se quitaban sus zapatos”, relató.



Pero no solo han sido historias llenas de aprendizaje, sino también de situaciones que quedaron como anécdotas como, por ejemplo, que en el primer día de funcionamiento, el conductor del vagón principal no pudo cerrar las puertas por la aglomeración de personas y tuvo que pedirle a algunos de los invitados a la inauguración que se salieran para poder hacer ese tan ansiado primer viaje.

Jaime Wilches, jefe de Infraestructura del Metro de Medellín, contó otro de esos datos poco conocidos y es que cuando los vagones llegaron a Medellín quedaron cubiertos con un material azul que puso en duda el verdadero diseño que tanto habían esperado los paisas.

Celebramos los 30 años de nuestro Metro: 30 años de demostrar que cuando trabajamos juntos somos capaces de hacer lo imposible🚊.



El Metro representa el orgullo de esta ciudad. Es el resultado del trabajo de miles de hombres y mujeres que han construido, operado y cuidado este… pic.twitter.com/J9ArDI4s7F — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 1, 2025

“Y la parte externa que estaba recubierta con esa resina, al retirarla se trajo toda la pintura. Entonces, los trenes tuvieron que volver a ser pintados acá. Algunos pensábamos que los trenes eran azules, pero como venían con esa resina, inicialmente no se desprendió fácil”, afirmó.

Ahora y tras 30 años de operación el Metro de Medellín tiene 12 líneas en funcionamiento como el Metrocable que ha operado más de 450.000 horas y que en su Línea P tan solo en cuatro años ya aumentó en más del 200 % el número de usuarios que suben o bajan desde el sector El Picacho. Además, en el Tranvía ya son cerca de 10 años en donde se han recorrido 5 millones de kilómetros por el Centro de la capital de Antioquia.

Con el gerente del Metro Tómas Elejalde y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez, aseguró que el Metro representa el orgullo de la ciudad. agregó: "Es el resultado del trabajo de miles de hombres y mujeres que han construido, operado y cuidado este sistema con amor", dijo.