Mundo  / Venezuela confirma que está en conversaciones con Estados Unidos para reabrir embajadas

Venezuela confirma que está en conversaciones con Estados Unidos para reabrir embajadas

El gobierno venezolano publicó un comunicado en el que indica estar en conversaciones con el país norteamericano para restablecer relaciones diplomáticas.

eeuu venezuela.jpg
Delcy Rodríguez y Donald Trump.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

