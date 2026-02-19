En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades investigan presunto abuso sexual a menor de edad en corregimiento de Medellín

Autoridades investigan presunto abuso sexual a menor de edad en corregimiento de Medellín

La comunidad habría intentado linchar al hombre, porque lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir y retirar al señalado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad