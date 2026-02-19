Autoridades investigan presunto abuso sexual a menor de edad en corregimiento de Medellín

En un hecho que ha causado rechazo en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá investiga un presunto caso de abuso sexual de lo que señalan es un supuesto pastor en contra de una menor de edad de tan solo 14 años.

Una vez la comunidad conoció este presunto abuso llegó hasta la zona en donde vivía el hombre e intentaron tomar justicia por mano propia, situación que ameritó la intervención de las autoridades que, incluso, se vieron envueltos en un conato de asonada por la protección que se le daba al presunto abusador.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que, tras conocerse estos hechos, lo único que hicieron fue proteger al hombre, mientras que avanzan las investigaciones correspondientes.

"Lo que hace la Policía Nacional es proteger de acuerdo al trabajo de anticipación y prevención que adelantamos, y se evita que esta persona vaya a ser agredido y que se tomen vías de hecho por algunos ciudadanos. Vamos a continuar brindando, pues, todo el asesoramiento a las víctimas", expresó el uniformado.



El hombre permanece bajo custodia de las autoridades a la espera de que avancen las pesquisas pertinentes para determinar con exactitud si efectivamente la menor de edad fue abusado sexualmente y así proceder con la captura del supuesto pastor.

Esta tarde, la Fiscalía General de la Nación adelantó los procesos para poder establecer la responsabilidad del hombre en el presunto abuso, a la vez que la menor es visitada por autoridades locales para realizar la atención psicológica.