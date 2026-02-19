Falleció Eric Dane, reconocido actor de 'Anatomía de Grey': esta fue la causa

Luto en el mundo del entretenimiento tras conocerse que este 19 de febrero, según reveló People, falleció el reconocido actor Eric Dane a sus 53 años tras varios meses combatiendo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y terminal que destruye las neuronas motoras.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", fueron las palabras del medio mencionado.

Fue en abril de 2025 cuando le diagnosticaron esta compleja enfermedad y pese a la lucha que tuvo, murió este 19 de febrero de 2026. El oriundo de San Francisco no tuvo una vida fácil y a los 7 años perdió a su padre.

"Descubrió la actuación por casualidad. 'Jugaba waterpolo en el instituto y mi temporada fue corta, así que terminé enganchado a interpretar a Joe Keller en 'Todos mis hijos '. Totalmente en serio. Y me enamoré. Pensé: '¡Es la mejor sensación del mundo!' declaró al Gulf Times ", según dio a conocer People.



Eric Dane // Foto: AFP

La exitosa carrera de Eric Dane

A lo largo de su carrera, Eric Dane hizo diversos papeles de suma importancia para la industria del entretenimiento. El más recordado fue el del 'Doctor Mark Sloan' en la famosa serie de 'Anatomía de Gray', o el de 'Cal Jobs' e Euphoria, en donde sus personajes generaron emociones profundas en sus seguidores.

Gracias a sus papeles, se hizo ganador del premio a mejor actor en Satellite Award y de el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Interpretación del Reparto de una Serie de Drama, demostrando su gran versatilidad a la hora de interpretar a los personajes que tuvo en su poder.