Los detalles de la histórica Ley de Amnistía que aprobó asamblea de Venezuela. ¿A quiénes excluye?

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

