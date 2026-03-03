En vivo
Santanderes / Estudiante de derecho murió en accidente de moto en Floridablanca; bus la chocó

Estudiante de derecho murió en accidente de moto en Floridablanca; bus la chocó

La joven de 16 años, estudiante de primer semestre de derecho en la Universidad Santo Tomas, iba como acompañante en la motocicleta que conducía su mamá.

