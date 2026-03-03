Estudiante de derecho murió en accidente de moto en Floridablanca; bus la chocó

Una grave cadena de accidentes marcó la mañana de este martes en el área metropolitana de Bucaramanga. El caso más delicado ocurrió en el sector conocido como “Papi Quiero Piña”, en la paralela que comunica a Floridablanca con Bucaramanga, donde una adolescente de 16 años perdió la vida.

Según versiones preliminares, un bus de la empresa Transpiedecuesta, que al parecer se movilizaba en exceso de velocidad, chocó contra una motocicleta en la que se transportaban madre e hija. La menor iba como parrillera y, tras el impacto, ambas fueron expulsadas contra otro bus de la misma empresa, con el que finalmente terminaron colisionando.

El accidente se registró a pocos metros de la Universidad Santo Tomás. La joven, de 16 años, era estudiante de Derecho en esa institución y se dirigía a clases en compañía de su madre, quien la llevaba en la motocicleta. Otras cuatro personas que iban como pasajeros en el bus resultaron heridas.

#EnDesarrollo Las autoridades confirmaron que una menor de 16 años es la víctima del accidente de tránsito que se presentó en Floridablanca. Es hija de un policía

Desde las 7:00 de la mañana se presentan serios problemas de movilidad en este corredor vial, uno de los más transitados entre Floridablanca y Bucaramanga, mientras las autoridades realizan el levantamiento y las labores de inspección.



De manera paralela, otro siniestro vial cobró la vida de Heidy Dayana Ropero Rey, en el sector de Provenza, en Bucaramanga. De acuerdo con testigos, una volqueta chocó contra la motocicleta en la que viajaba, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, y posteriormente la arrolló, causándole la muerte en el lugar.

A esta hora reportan que una enfermera murió atropellada por una volqueta en el sector del puente Provenza en Bucaramanga.

Entre tanto, en la calle 56 con carrera 27 se registró un choque entre tres motocicletas. En este hecho una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Una mujer herida dejó choque de tres motocicletas en Bucaramanga. El accidente de tránsito se presentó en la calle 56 con carrera 27, reportaron las autoridades

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de estos accidentes.