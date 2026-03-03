En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cinco grúas de arreglos florales y convoy armado: así fue el último adiós a 'El Mencho'

Cinco grúas de arreglos florales y convoy armado: así fue el último adiós a 'El Mencho'

"El Mencho", el narco más buscado y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, murió tras los balazos que recibió durante el sorpresivo operativo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad