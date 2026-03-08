“Le ganamos a la consulta de la corrupción”: Claudia López tras resultados de Frente por la Vida

El domingo 8 de marzo se llevó a cabo la primera jornada de elecciones en Colombia para elegir un nuevo Congreso que legislará en el periodo 2026-2030. Además, se conocieron los ganadores de las consultas interpartidistas.

Entre los votantes estuvo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien acudió desde tempranas horas a ejercer su derecho al voto. La candidata llegó en bicicleta a su puesto de votación ubicado en Chapinero y posteriormente acompañó a su madre para que también pudiera participar en la jornada electoral.

Sobre las 4:30 p. m., la Registraduría Nacional comenzó a dar los primeros resultados preliminares de las consultas interpartidistas. La candidata participó en la Consulta de las Soluciones junto a Leonardo Huerta y, con más de 470.000 votos, y con más del 80 % de las mesas escrutadas, se convirtió en la ganadora.

Con esta victoria, ahora irá a la primera vuelta presidencial junto a los otros ganadores: Paloma Valencia, de la Gran Consulta por Colombia, y Roy Barreras, del Frente por la Vida, junto a otros candidatos que decidieron no participar en las consultas.



Tras conocer los resultados, Claudia López dio gracias desde el lugar de su campaña y expresó: "Hoy empezamos la carrera y empezamos de segundos. A todos los colombianos que nos apoyaron a lo largo de estos meses, primero con sus firmas y hoy con sus votos, gracias”.

Además, manifestó que el objetivo de estas consultas era ganarle al uribismo y a la corrupción.

“La buena noticia es que Leonardo y yo le ganamos a la consulta de la corrupción", indicó López refiriéndose al Frente por la Vida. De igual forma, manifestó al público otra buena noticia. “Al uribismo le vamos a ganar en primera vuelta”.

Boletín #38 de los resultados de las tres consultas interpartidistas. #LaElecciónEsColombia



Aquí más detalles --> https://t.co/xo3PXiJ072 pic.twitter.com/Q5qchqOYTC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 9, 2026