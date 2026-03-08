En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Le ganamos a la consulta de la corrupción”: Claudia López tras resultados de Frente por la Vida

“Le ganamos a la consulta de la corrupción”: Claudia López tras resultados de Frente por la Vida

La candidata participó en la Consulta de las Soluciones junto a Leonardo Huerta y, con más de 470.000 votos, y con más del 80 % de las mesas escrutadas, se convirtió en la ganadora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad