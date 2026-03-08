Roy Barreras dice que advirtió a Petro que abandonar las urnas era dejar vía libre a la derecha

Con más de 200.000 votos, Roy Barreras se quedó con la consulta Frente por la Vida y superó a Daniel Quintero, Edison Lucio Torres, Martha Viviana Torres y Héctor Elías Pineda, un resultado al que nombre una "victoria del progresismo en Colombia".

"Cerca de medio millón de colombianos acompañaron nuestro llamado gracias a esos 500.000 colombianos que votaron en la consulta progresista del Frente por la Vida, a pesar de la orden reiterada de no acudir a las urnas. Esos 500.000 colombianos son y somos progresistas. Esos 500.000 colombianos una cifra prácticamente igual a la que obtuvo la exalcaldesa Claudia López", dijo.

Dijo que, además, el resultado de las consultas no lo sorprendió -refiriéndose a Paloma Valencia- al decir que había advertido, puntualmente al presidente Gustavo Petro, que era una consulta que iba contra viento y marea contras los progresistas.

Roy Barreras // Foto: Blu Radio

"Presidente Petro, te lo advertí: abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Y por eso ha crecido, es la verdad, una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer el centro", puntualizó.



Aseguró que con esta victoria ahora el trabajo será evitar que "Colombia vaya a el pasado" con una derecha que "parece inofensiva" y por eso deben unirse todos los puntos progresistas.

"Vamos a evitarlo porque la campaña empieza mañana. Mañana vamos a convocar a todos aquellos que siguen pensando como yo Que el país necesita progresismo, sí, pero un progresismo estable, seguro, un progresismo que no genere miedo, un progresismo que sea capaz de ganar, un progresismo que sea capaz de construir gobernanza, gobernabilidad para aprobar las reformas", añadió.