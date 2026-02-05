“CNE es una institución irregular”: Carolina Corcho reacciona a decisión sobre Cepeda y Quintero

La exministra de Salud y cabeza de lista del Pacto Histórico Carolina Corcho cuestionó de forma directa al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión que permitió la participación de Daniel Quintero en una consulta política, pero negó la de Iván Cepeda.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Corcho calificó la actuación del organismo como irregular y afirmó que se están vulnerando los derechos políticos de su colectividad.

Según explicó, el Pacto Histórico había solicitado de manera expresa ir a una consulta interna para escoger un precandidato o precandidata presidencial y luego participar en una nueva consulta el 8 de marzo. Esa ruta, dijo, fue comunicada tanto al CNE como a la Registraduría.

“No entendemos y nos parece que aquí hay una vulneración a nuestros derechos políticos, al derecho a elegir y ser elegidos”, afirmó Corcho, al señalar que la negativa a permitir la participación de Iván Cepeda altera las reglas que habían sido pactadas previamente.



Cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral

Durante la entrevista, la dirigente política sostuvo que el Consejo Nacional Electoral presenta un problema estructural. A su juicio, se trata de una institución cuya conformación distorsiona el orden democrático, al ser elegida por los mismos partidos que luego debe vigilar.



“El CNE en sí mismo como institución es una institución irregular. Un organismo que se encarga de la inspección, vigilancia y control de los partidos políticos no puede ser elegido por los mismos partidos”, afirmó.

Corcho aseguró que las decisiones del CNE responden a militancias políticas y no a criterios técnicos o jurídicos claros. No obstante, aclaró que no cuenta con evidencia para afirmar que figuras como Roy Barreras hayan influido directamente en la decisión que afectó a Iván Cepeda.



Escenario político tras la decisión

La exministra explicó que la exclusión de Cepeda de la consulta genera un nuevo escenario político para el Pacto Histórico, en el que se plantea la posibilidad de ir directamente a primera vuelta presidencial, aunque insistió en que ese no era el camino acordado inicialmente.

A pesar de las diferencias, Corcho reconoció que será necesario dialogar con los distintos sectores de la coalición que respalda al presidente Gustavo Petro, incluyendo a figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Daniel Quintero.

“Las personas que mencionan hacen parte de la coalición política que lidera el presidente Gustavo Petro. Eso no es una decisión de nosotros, eso es una realidad política”, señaló.

Frente a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro respalde a un candidato surgido de una consulta en la que no participe Iván Cepeda, Corcho reiteró que la postura del mandatario ha sido resolver las candidaturas a través del voto popular.

Indicó que tanto la consulta realizada el 26 de octubre como la prevista para el 8 de marzo respondían a ese principio, y que las decisiones del CNE interfieren con esa dinámica democrática definida por el partido.



Alerta por decisiones sobre listas al Congreso

Más allá del debate presidencial, Corcho advirtió sobre una situación que calificó como más grave: la revocatoria de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en departamentos como Valle del Cauca y Cundinamarca, así como la amenaza sobre otras 14 listas.

Según afirmó, estas decisiones se tomaron pocos días antes del cierre del proceso electoral, modificando las reglas de juego y afectando la igualdad en la contienda. Por esa razón, anunció que su colectividad interpuso una tutela solicitando medidas cautelares.

“El Consejo Nacional Electoral ha mostrado negligencia y luego esa negligencia nos la cobran a nosotros revocando listas a pocos días del cierre”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: