Cenit activa plan de contingencia por fuga en poliducto de Barrancabermeja

La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, avanza en la ejecución de su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) tras detectarse una pérdida de contención de producto en el Poliducto Galán–Chimitá, en la vereda San Silvestre, zona rural del municipio de Barrancabermeja, Santander.

Según informó la compañía, el evento se registró el 21 de octubre de 2025 y desde entonces se han puesto en marcha acciones preventivas y correctivas para contener y mitigar los posibles impactos ambientales, con especial atención a la Ciénaga San Silvestre, una de las principales fuentes hídricas del Magdalena Medio y vital para el abastecimiento de agua y la pesca artesanal en la región.

Entre las medidas adoptadas por Cenit se encuentra la instalación de barreras de contención mecánicas y oleofílicas, la activación de tres puntos de control alternativos y el despliegue de un equipo multidisciplinario que trabaja de manera permanente en la zona afectada. Además, la empresa realiza recorridos con comunidades de pescadores y líderes locales para informar sobre los avances de las labores y garantizar la seguridad en el área.

De igual manera, la compañía coordina las acciones con las autoridades locales y regionales, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ya llevó a cabo una inspección técnica en el punto del incidente para verificar las labores de contención y recuperación.



En un comunicado, Cenit precisó que mantiene un monitoreo constante sobre el comportamiento del producto y la calidad del agua, y que los equipos técnicos permanecen en sitio realizando labores de limpieza, recolección y transporte controlado del material afectado. También se adelantan análisis ambientales para determinar el alcance del evento y las medidas de restauración requeridas.

La compañía reiteró su compromiso con la protección del medioambiente y con el trabajo conjunto con las comunidades de Barrancabermeja, al tiempo que aseguró que continuará aplicando los protocolos del PEC hasta lograr el restablecimiento total de la normalidad en el área.